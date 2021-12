Aftenposten mener: Xi Jinpings maktgrep krever samhold

Nå nettopp

Kinas leder Xi Jinping blir stadig mektigere.

Selv om OL i Beijing blir imponerende, må man ikke la seg blende.

2022 ligger an til å bli et godt år for Kina. Allerede i februar blir det OL i Beijing. Frisk og rask ungdom fra hele verden skal vise seg frem i et nøye orkestrert utstillingsvindu.

På under ti år er Kinas leder Xi Jinping blitt den mektigste lederen siden formann Mao. All intern motstand er for lengst blitt fjernet. Gjennom sin kampanje mot korrupsjon har Xi lykkes i å fjerne tusenvis av motstandere fra ledende stillinger i partiet. For tre år siden fikk han endret grunnloven slik at det ikke lenger er noen tidsbegrensning på presidentskapet. Xi kan bli sittende livet ut.