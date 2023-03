Sverige vil være fritt, ikke alliansefritt

Vladimir Putin hadde ikke tenkt det slik, men sendte finner og svensker inn i Nato.

Sverige og statsminister Ulf Kristersson tar historisk adjø med 200 års alliansefrihet.

22.03.2023 17:13

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det ble en historisk onsdag i Sverige. Med overveldende flertall vedtok Riksdagen å si adjø til 200 års alliansefrihet. Svenskene vil inn i Nato, uansett hva den tyrkiske presidenten og vriompeisen Recep Tayyip Erdogan måtte mene.

Sverige har vært et stolt, alliansefritt land. Gjennom etterkrigstiden ble det gjerne sagt at svenskene drev sin utenrikspolitikk med et blikk over skulderen til Finland. De ville ikke rote til det følsomme naboforholdet mellom Finland og Sovjetunionen. Et alliansefritt Sverige var et bidrag til lavspenning i Norden.

Nøytralt har Sverige ikke vært på lenge. Gjennom EU-medlemskapet fra 1994 og et stadig tettere samarbeid med Nato har landet vært innvevd i det aller meste av vestlig politikk. Russlands angrepskrig i Ukraina ble vekkeren som fikk finner og svensker til å søke fullt medlemskap i alliansen.

28 av Natos medlemsland ønsker Sverige og Finland velkommen. Tyrkia og Ungarn har latt det være. Gang på gang har svenske og finske ministre reist til Ankara for å godsnakke. Men tyrkerne har vært vrange.

Finland og Sverige blir enkle og gode partnere i Nato. Det vet Erdogan godt. Finland har da omsider også fått et ja fra ham. Bare Sverige holdes på pinebenken litt til. Tyrkia krever utlevert en rekke eksil-tyrkere med tilknytning til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK). Tyrkia misliker sterkt at politikeren og urokråken Rasmus Paludan har fått brenne koraner på gater og torv i Sverige. Stemningen mellom landene ble ikke bedre da en dukke som lignet på Erdogan, fikk henge opp ned foran Tyrkias ambassade i Stockholm i januar.

Slike virkemidler kan man mislike, men de er godt innenfor ytringsfriheten. Det er ikke lovforbud mot hverken koranbrenning eller opphenging av dukker i Sverige. Den liberale rettsstaten kan ikke la seg presse av Tyrkia i slike spørsmål, det skjønner nok i lengden også Erdogan.

Ungarns nasjonalforsamling ventes mandag å ratifisere finsk medlemskap, men ikke svensk. Fortsatt tyrkisk og ungarsk trenering av Sverige vil uansett ikke få stor praktisk betydning: Den 130 mil lange russisk-finske grensen blir en Nato-grense. Både Finland og Sverige har også fått sikkerhetsgarantier fra USA og andre Nato-land mens de venter.

Svensk frihet er ikke lenger best tjent gjennom alliansefrihet. For Vladimir Putin, den russiske presidenten, må det være et tankekors at det nettopp var han som fikk svenskene til å innse dette.