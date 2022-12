Aftenposten mener: Iran tyr til galgen i desperasjon

Offentlige hengninger sprer frykt, men øker også folks raseri.

Demonstrasjonene mot regimet i Iran er inne i sin fjerde måned.

Irans presteregime tyr nå også til henrettelser for å få slutt på urolighetene i landet. 23 år gamle Majid Reza Rahnavard ble mandag brakt til galgen i landets nest største by, Mashhad. Et statlig nyhetsbyrå sendte ut bilder av den dømte, hengende i en kran med sekk over hodet og med hendene og føttene bundet sammen. Han ble arrestert 19. november for å ha drept to sikkerhetsvakter med kniv og skadet fire andre, ifølge en kunngjøring fra regimets justisvesen.

Torsdag ble 23 år gamle Mohsen Shekari henrettet, også han ved hengning. Han skulle ha skadet en sikkerhetsvakt med machete og sperret av en gate i Teheran.

De to unge mennene fikk begge sine dommer fra revolusjonsdomstolen i Teheran. De hadde gjort seg skyldig i «moharebeh», krigføring mot Gud, men fikk ikke selv velge advokat eller gå inn i bevisgrunnlaget.

Den summariske prosessen mot Shekari ble sendt direkte på TV til skrekk og advarsel. Regimet vil ha slutt på protestbølgen. Den startet da Masha Amini (22) ble funnet død i moralpolitiets varetekt 16. september. Hun hadde hatt på hijaben feil.

Dødsstraffer er ikke akkurat noe nytt i Iran. Ifølge Amnesty ble 251 henrettet bare i årets seks første måneder, før oppstanden startet. Men henrettelsene av Shekari og Rahnavard er de første som knytter seg direkte til protestene, de mest alvorlige i landet siden revolusjonen i 1979. 458 mennesker har mistet livet. 18.200 er blitt pågrepet av politiet, ifølge organisasjonen Iran Human Rights.

Dødsdommer og henrettelser sprer frykt, men også økende raseri. Det blir farligere å demonstrere på åpen gate. Men iranerne finner også metoder som i mindre grad bringer dem i direkte sammenstøt med politiet. En tre dagers landsdekkende butikkstreik fikk bred oppslutning i uken som gikk.

Iran-regimet nøyer seg ikke med å kue sitt eget folk. Landet sender også våpen til Russlands folkerettsstridige krigføring i Ukraina.

EUs utenriksministre varslet mandag ytterligere skjerpelser i sanksjonene mot Iran. Det internasjonale presset må holdes oppe. Men nøkkelen ligger hos Irans egne kvinner og menn, som kjemper mot et middelaldersk regime på tappert og sterkt beundringsverdig vis.