Fortsatt er arbeidsledigheten høy i Norge. Men det er tegn til at koronakrisens verste økonomiske effekter ble en kortvarig affære for Norges del. April måned ble for eksempel tidenes beste måned for varehandelen, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fredag legger regjeringen legger frem nok en krisepakke, men nå med utgangspunkt i nettopp at akuttfasen nærmer seg slutten.