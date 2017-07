Aftenposten mener: En seier for det brasilianske rettsapparatet

Brasils tidligere president Lula da Silva er dømt til ni og et halvt års fengsel for korrupsjon. Han er anklaget for å ha tatt imot bestikkelser verdt 9,5 millioner kroner fra entreprenørselskapet OAS, inkludert en luksusleilighet i São Paulo. Rettssaken er en av mange saker i kjølvannet av politiaksjonen ved navn Lava Jato (Bilvask). Aksjonen er verdens største dokumenterte korrupsjonsskandale.

Ekspresidenten har anket dommen og avviser alle anklager.

Brasiliansk kaos

Dommen, hvis den blir rettskraftig, snur opp ned på brasiliansk politikk. I 2018 er det nytt presidentvalg, og Lula har ledet på meningsmålinger frem til nå.

Brasil er for øyeblikket i en stor politisk krise. Lulas etterfølger, Dilma Rousseff, ble avsatt som president i fjor. Brasils nåværende president, Michel Temer, er også tiltalt for korrupsjon og svært upopulær.

Lula har i dette kaoset fremstilt seg selv som en som skal få landet tilbake igjen på rett kjøl. Han har også resultater å vise til. Mens han var president i perioden 2003–2010 for arbeiderpartiet PT, ble millioner av mennesker løftet ut av fattigdom.

Nye navn

Den brasilianske politikken er gjennomsyret av korrupsjon, og Lula er, sannsynligvis, ikke et unntak. Likevel kommer det sterke reaksjoner på dommen fra deler av venstresiden. De ser rettssaken som et forsøk fra høyresiden på å fjerne Lula som presidentkandidat og ødelegge for det tradisjonelt sterke arbeiderpartiet. Reaksjonene viser frem en knallhard politisk maktkamp mellom høyre- og venstresiden i brasiliansk politikk.

Hvis Lula nå forsvinner ut av politikken, åpner det for mange nye navn fra både høyre- og venstresiden. Noen er allerede kjent, som Marina Silva, tidligere miljøvernminister under Lula, og Jair Bolsonaro, en kandidat langt ute på høyresiden i brasiliansk politikk.

Viktig signal

Dommen mot Lula er en foreløpig seier for rettsapparatet og for den omfattende politiaksjonen mot korrupsjon i samfunnets øverste rekker. Statsadvokaten har også bedt høyesterett om å innlede etterforskning mot sittende president Temer.

Det er imponerende at Brasil har maktet å stable på beina en etterforskning landet, og verden, knapt har sett maken til.

En ny generasjon etterforskere leter etter korrupte politikere på både venstre- og høyresiden, og viser med all tydelighet at ingen er hevet over loven.

Det er et signal den brasilianske befolkningen trenger for å bevare troen på at politikken kan bli «ren».