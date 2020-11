Aftenposten mener: Følg planen, politikere

Fylkespolitikere er ikke ekstra flinke når de stenger skoler. Tvert imot.

Helseminister Bent Høie (H) viser ikke planen, men hvor galt det kan gå. For syv uker siden var Belgia i samme smittesituasjon som Norge er i nå. Skjermbilde fra regjeringen.no

Nå nettopp

«Det er vår felles innsats nå som avgjør.»

Det sa justisminister Monica Mæland (H) på regjeringens pressekonferanse mandag. På mange måter kan det virke som om hun sparker inn en åpen dør. Folk flest vet nå at de må vaske hender og holde avstand. Den siste uken er det imidlertid blitt klart at ikke bare enkeltpersoner har godt av å bli minnet på at de må følge råd og regler. Det har også politikere i kommunene og fylkeskommunene.