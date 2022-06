Aftenposten mener: Folk kan fly uten SAS

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) åpner for at staten igjen kan bli eier i SAS, men ingen langsiktig eier.

Målet for næringsminister Jan Christian Vestre må være et så lite tap som mulig.

Flyselskapet SAS er i krise. Tirsdag morgen avklarte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) hvordan regjeringen vil bidra til å løse den.

Den norske stat solgte seg ut av SAS i juni 2018. Nå kan staten igjen ende som eier. Årsaken er at staten har gitt selskapet et lån på 1,5 milliarder kroner. Lånet ble gitt for å hjelpe SAS gjennom koronapandemien. Da etablerte staten en garantiordning for flybransjen. Den benyttet SAS seg av.