Aftenposten mener: Er Trump en kjeltring, skal han straffes

Donald Trump kan utnytte politiaksjonen i Mar-a-Lago til sin egen politiske vinning. Men det kan ikke FBI ta hensyn til.

Donald Trumps mest lojale støttespillere blir ikke mindre lojale mot ham etter tirsdagens politiaksjon.

18 minutter siden

Donald Trump var en fryktelig dårlig president. Om det råder enighet i vide kretser, ikke minst i Norge, det øvrige Europa og blant halvparten av velgerne i det dypt splittede USA.

Det brennende spørsmålet nå er om Trump også er en kjeltring som må stilles for retten og straffes. Overskriftene ble tirsdag store da det føderale politiet FBI tok seg inn i Trumps bolig i Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida. Politiet aksjonerte mens Trump var i New York-området. De åpnet ekspresidentens safe, trolig for å se om Trump i strid med loven hadde tatt med seg sikkerhetsgraderte dokumenter fra sin tid i Det hvite hus. Aldri før i USAs historie er noe slikt blitt iverksatt mot en tidligere president.

Trump har gjennom årene vært under granskning og etterforskning for skatteunndragelser og en rekke andre forhold. To ganger er det reist riksrettssak mot ham. Den i særklasse største og mest alvorlige anklagen retter seg mot hva han gjorde – og ikke gjorde – etter sitt nederlag ved presidentvalget i 2020. Trump kan havne i retten tiltalt for forsøk på tilsidesettelse av et demokratisk valg. Kuppforsøk er et folkelig ord for det samme.

Donald Trumps rivaler og uvenner, som det er mange av i USA, godter seg over problemene hans med rettsvesenet. Men skadefryden blander seg med angst. Trump vurderer å stille til valg igjen i 2024. Politiaksjonen er han for lengst i gang med å utnytte til egen vinning. Han fremstiller den som en rent politisk aksjon fra demokratenes side.

«Et slikt angrep kan bare finne sted i et ødelagt land i den tredje verden. Dessverre er USA nå blitt et slikt land, korrupt i en grad som ingen før har sett», skrev Trump etter selv å ha brakt nyheten om husundersøkelsen ut til folket.

Hva Trump derimot ikke skrev, er at både høy og lav i det amerikanske samfunn må stå til rette for den samme loven. Han nevnte heller ikke at FBI for tiden ledes av Christopher Wray, en mann Trump selv fikk utnevnt etter å ha sparket hans forgjenger James Comey.

FBI har et selvstendig ansvar for å etterforske lovbrudd. Av de mest graverende hendelser i USA i nyere tid var utvilsomt stormingen av kongressbygningen 6. januar i fjor. USAs demokrati var under angrep. Det er ikke sikkert at aksjonen i Mar-a-Lago hadde å gjøre med denne stormingen. Men Trump er mistenkt for alvorlige forhold. Da er det helt naturlig og nødvendig at han etterforskes – uten hensyn til hva det rent taktisk måtte bety for hans evne til å gjøre politisk comeback.