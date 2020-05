Aftenposten mener: Diskusjonen om det kinesiske laboratoriet er mindre viktig

I helgen ble USAs utenriksminister Mike Pompeo intervjuet av TV-kanalen ABC. Der sa han at det finnes «enorme bevis» for at koronaviruset er kommet fra et kinesisk laboratorium, formodentlig Wuhans institutt for virologi.

I forrige uke kunngjorde amerikansk etterretning at viruset ikke er menneskeskapt. Dersom viruset har kommet fra laboratoriet, er det altså fordi de ansatte der har samlet inn slike typer virus fra flaggermus for å forske på mulig sykdom.

Det faktum at laboratoriet finnes, har skapt grobunn for konspirasjonsteorier om at viruset kan ha vært satt ut med vilje. Lederen for laboratoriet, Yuan Zhiming, har avvist dette og hevdet at ingen av de ansatte ved laboratoriet har vært smittet.

Hvorvidt koronaviruset stammer fra laboratoriet eller fra våtmarkedet i Wuhan, der viruset er antatt å ha smittet fra flaggermus til mennesker via ville dyr, har lite å si for katastrofen som har rammet verden.

Dersom det viser seg at viruset stammer fra laboratoriet, føyer den nye informasjonen seg bare inn i rekken av usannheter om utbruddet fra kinesisk hold.

Den 23. januar kunngjorde Verdens helseorganisasjon at det ikke var noen grunn til å erklære global helsekrise på grunn av koronaviruset, etter å ha vært i møte med kinesiske myndigheter. Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus opplyste at det ikke var påvist smitte mellom mennesker. Kina fastholdt på det tidspunktet at det kun var 18 mennesker som hadde dødd av viruset, og at 630 mennesker var smittet.

Det sto ikke til troende. På det samme tidspunktet var smitte påvist i Japan, Thailand, på Taiwan, i Sør-Korea, Singapore, Macao og USA. Samtidig valgte kinesiske myndigheter å stenge ned hele Wuhan. Et så drastisk tiltak ville neppe blitt iverksatt dersom myndighetene ikke trodde at viruset smittet mellom mennesker og utgjorde en stor fare for befolkningens helse.

Kina har nylig oppjustert dødstallene i Wuhan med 50 prosent. Det hjelper lite. Trump-administrasjonen gjør rett i å rette skarp kritikk mot måten kinesiske myndigheter har håndtert koronautbruddet på. Hvorvidt viruset stammer fra laboratoriet eller ikke, er imidlertid mindre vesentlig. Den viktige lærdommen fra denne krisen er at man ikke kan stole på kinesiske myndigheter når det gjelder korona.