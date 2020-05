«Var jeg konge i London, sa bonden, ville jeg kjøre omkring på gaten på et lag med høy.»

Slik beskriver et dansk ordtak bondens drøm om et liv uten økonomiske begrensninger. Torsdag ble årets jordbruksoppgjør lagt frem – og det ble klart at bondedrømmen neppe går i oppfyllelse dette året heller.