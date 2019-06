Aftenposten mener: Nettet snører seg sammen for Facebook, Google, Amazon og Apple

«Spennende tider» tvitret den norske skattedirektøren, Hans Christian Holte, fra Paris før helgen.

Anledningen var et møte i OECDs hovedkvarter, der 129 nasjoner i OECD/G20-nettverket signerte en felles plan for å bekjempe aggressiv skatteplanlegging i den digitale økonomien. I dag utnytter mange internasjonale selskaper juridiske smutthull og manglende internasjonalt samarbeid til å flytte inntekter gjennom flere land, før de til slutt ender opp i skatteparadiser.

I 2015 beregnet OECD inntektstapet som følge av denne typen skatteplanlegging, det økonomene kaller base erosion and profit shifting (BEPS), til inntil 240 milliarder amerikanske dollar, eller omtrent 10 prosent av de globale bedriftsskatteinntektene.

I den digitale økonomien er det særlig de såkalte GAFA-selskapene, altså Google, Amazon, Facebook og Apple, som skaper hodebry. De er alle blant verdens største selskaper, og skatter i dag svært lite til markedene de opererer i.

Det er problematisk på flere måter:

Selskaper som samvittighetsfullt betaler sin skatt taper i konkurransen mot selskaper som skatter lite eller ingenting.

Nasjonene GAFA-selskapene opererer i går glipp av inntekter. Dette er spesielt dramatisk for lavinntektsland, som svekkes ytterligere i kampen mot fattigdom.

Tilliten til skattesystemene svekkes.

Vedtaket som ble signert før helgen staker ut kursen i to retninger: Den ene handler om hvor skatten skal betales og hvor stor andel av overskuddet som skal skattlegges der selskapet er til stede. Den andre handler om å utvikle et system som sikrer at internasjonale selskaper betaler en minimumsskatt, slik at det blir mindre fristende å flytte pengene mellom ulike nasjoner for å oppnå skattefordeler.

Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid tidshorisonten.

Målet er enighet om en konkret og langsiktig internasjonal løsning innen utgangen av 2020. Det er ekstremt ambisiøst, særlig med tanke på at Irland, Nederland og andre profiterer på at systemet er slik det er. Det er likevel oppnåelig, simpelthen fordi de som ikke er tjent med dagens regime er svært utålmodige. På den annen side kan det bli et problem at mange jobber med egne, nasjonale løsninger fordi de ikke har råd til å vente.

Jo flere nasjonale særløsninger, desto vanskeligere blir det å bli enig om – og gjennomføre – internasjonale avtaler.

Så det er spennende tider. Holte har rett i det. For GAFA-selskapenes skattejuristerer er det kanskje litt vel spennende å se at nettet begynner å snøre seg sammen. Men det er bare begynnelsen.

2019 er spennende. 2020 blir en thriller.