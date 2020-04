Aftenposten mener: Det er riktig å ta et skritt sørover

Det er et klassisk kompromiss regjeringen nå fremmer om hvor langt nord oljeaktiviteten skal få strekke seg. Miljøfaglige myndigheter ville trekke streken der det er 0,5 prosent isfrekvens i april. Oljedirektoratet ville beholde den som i dag, der isfrekvensen er 30 prosent. Etter forhandlinger i regjeringen endte forslaget på 15.

Kjernen i debatten om iskantsonen handler om hvor forsiktig Norge skal være i et sårbart område. Sonen der havis går over i sørpe, er sentral i økosystemet i Arktis. Det er et rikt område for produksjon av planteplankton og dyreplankton og dermed som leveområde for fisk, isbjørn, andre sjøpattedyr og sjøfugl.

Det er god grunn til å være forsiktig. Det er blitt enda viktigere med ny kunnskap om hvordan naturen, ikke minst havområder, er satt under press av menneskelig aktivitet. FNs naturpanel la for snaut et år siden frem sin rapport om det. Det dreier seg blant annet om konsekvensene av klimaendringer som gir varmere og surere hav.

Det er bakteppet når regjeringen nå oppdaterer forvaltningsplanen for havområdene. Som regjeringen selv skriver i stortingsmeldingen: «Det er vanskelig å forutsi alle konsekvensene for havet som følge av klima- og miljøendringer.» Det er større usikkerhet om hvordan fremtiden blir, og om hva endringer vil bety blant annet for fiskerier.

Kompromisset i regjeringen betyr at forvaltningen tar et skritt sørover. Det legges inn en noe større sikkerhetsmargin. Åpning av nye områder for oljevirksomhet lenger nord blir det ikke noe av så lenge planen skal gjelde, som er til 2024. Et spørsmål når Stortinget skal behandle planen, blir om skrittet sørover er langt nok og om kravene som stilles til aktiviteten i områdene nedenfor grensen, er tilstrekkelige.

For oljenæringen gir forslaget en grei avklaring. Lisenser som allerede er gitt, blir ikke berørt. Oljenæringen har heller ikke ivret for å slippe til lenger nord. Det er blitt enda mindre aktuelt med de problemene næringen nå opplever med en oljepris som er ramlet i gulvet.

Det er riktig å trekke grensen lenger sør for å ta mer hensyn til sårbar natur. Det er samtidig riktig å opprettholde tillatelser som allerede er gitt. Norsk oljepolitikk har vært forutsigbar og stabil. Det er viktig for landets største næring.