Aftenposten mener: Norge bør følge opp i Nigeria

Fredag i forrige uke var det ti år siden islamistgruppen Boko Haram utførte sitt første voldelige angrep i Nigeria. Siden den gang er mer enn 2 millioner mennesker blitt fordrevet fra sine hjem nordøst i Nigeria. Det er det høyeste antallet siden konflikten brøt ut. Kapasiteten i flyktningleirene er sprengt.

I delstaten Borno lever mer enn 180.000 mennesker uten skikkelig tak over hodet. Om ikke lenge starter regntiden, noe som medfører stor fare for et nytt og dødelig kolerautbrudd. I fjor ble 10.000 diagnostisert med kolera, og 175 døde, ifølge offentlig statistikk. De reelle tallene er sannsynligvis mye høyere, opplyser Flyktninghjelpen.