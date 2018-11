Aftenposten mener: Facebook må reguleres strengere

Før helgen publiserte New York Times en artikkel som skapte enda en omdreining i debatten rundt Facebooks mørkere sider.

Avisen har gravd i Facebooks aktivitet etter presidentvalget i 2016 og mener å kunne dokumentere at Facebooks sikkerhetsansvarlige var klar over den russiske aktiviteten på plattformen lenge før Trump ble valgt.

Likevel valgte Facebook-gründer Mark Zuckerberg full fornektelse som strategi etter valget og hevdet at påstandene om valgpåvirkning på Facebook var en «pretty crazy idea». Da det ble dokumentert at selskapet Cambridge Analytica hadde snoket til seg personopplysninger om 87 millioner Facebook-brukere og brukt dem til å påvirke amerikanske velgere før valget, virket det ikke fullt så crazy.

Da gikk Zuckerberg over til å beklage.

I store reklamekampanjer feiret Facebook vennskap, beklaget det som hadde skjedd og lovte å ta bedre vare på brukernes data. En tilsynelatende ydmyk Zuckerberg møtte i Senatet for å la seg grille om personvern og falske nyheter, samtidig som han leide inn PR-hjelp for å forberede en svertekampanje mot de samme senatorene – igjen ifølge New York Times.

I 2018 er det ikke lenger noen som fornekter at Facebook misbrukes til overvåking og destabilisering av land og regioner. Selv Zuckerberg har erkjent det.

«Vi har ikke gjort nok for å hindre at verktøyene vi har utviklet, blir brukt til å skade», sa Zuckerberg i Senatet i sommer. «Det innebærer blant annet falske nyheter, utenlandsk innblanding i valg og hatprat, i tillegg til personopplysninger.»

Behovet for en strengere regulering er åpenbart. Utformingen av en regulering er det ikke.

Den demokratiske senatoren Mark Warner fra Virginia har så langt levert den grundigste skissen. Han foreslo tiltak som å kreve en sikker bekreftelse på identitet for å opprette og bruke en Facebook-konto, samt kreve merking av betalt innhold, slik det er blitt vanlig å gjøre det i mediene.

I EU har personvernforordningen GDPR trådt i kraft i år. Det er bra med hensyn til personvern, men hjelper ikke på så mye annet. Tiden er inne for EU til å regulere også andre sider av driften i selskapet.

Zuckerberg er vennlig innstilt til regulering av Facebook. Det er klokt – og sannsynligvis også uunngåelig. For Facebook er åpenbart ikke i stand til å regulere seg selv.