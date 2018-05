Aftenposten mener: Trump er pyromanen som ble brannmann

Også andre presidentskap er blitt rammet av skandale. Bill Clinton hadde Lewinsky-saken, Ronald Reagan Iran-Contras-skandalen, Richard Nixon sitt Watergate.

Donald Trump skiller seg ut ved at det kommer en ny skandale, eller en ny utvikling i en “gammel”, annenhver dag, iblant oftere.

Man kan lure på hvordan Trump nærmest ufortrødent kan gå videre. En mulig forklaring er at sakene dreper hverandre. Dagens skandale tar oppmerksomheten fra gårsdagens. I teorien blir det da mulig å gå gjennom et helt presidentskap uten at noe fester seg.

Siste nye nå er Stormy Daniels-saken. Navnet tilhører en pornostjerne Trump sier at han ikke hadde sex med.

Først hevdet Trump at han ikke kjente til at hans advokat hadde betalt Daniels et stort beløp for å holde kjeft om samkvemmet som ikke fant sted. Senere snudde Trump og medga at han kjente til betalingen, men at denne var «helt vanlig» og «helt lovlig».

Mange stoler ikke på medier

En av Trumps juridiske rådgivere, Rudy Giuliani, piffet saken opp ved å uttale: «Michael pleide å håndtere denne typen saker». Michael Cohen er presidentens personlige advokat.

Det kan altså finnes flere kvinner Trump har betalt for å holde tett om sex som ikke har funnet sted.

Også andre problemer spiller inn: USAs president har med sin fiendtlige retorikk klart å skape bred tvil om hvorvidt de tradisjonelle mediene er troverdige. En undersøkelse viser at én av tre amerikanere ikke stoler på medier. Mange republikanere ser på Trump som den mest troverdige kilden om Trump.

Trump og hans propagandamaskin jobber også målrettet for å undergrave folks tillit til andre institusjoner og aktører som ikke nødvendigvis danser etter presidentens pipe: Spesialetterforsker Robert Mueller er en av dem.

Blir Mueller trodd?

Det er nå et åpent spørsmål om Mueller vil bli trodd av tilstrekkelig mange dersom han kommer til at presidenten konspirerte med russerne for å vinne valget i 2016 – eller «hindret rettens gang» (obstruction of justice) ved sine forsøk på å avspore etterforskningen.

Man behøver ikke være svartsynt for å mene at det viktige ikke lenger er hvorvidt Trump unngår Richard Nixons skjebne, ved å måtte forlate Det hvite hus før tiden. Det viktige er om han rekker å ødelegge demokratiet, maktdelingen og rettssikkerheten i USA på sin vakt.

Man kan godt si at det brant i USA før Donald Trump ble valgt, og at dette forklarer hans seier. Det ulykksalige er at amerikanerne har valgt en pyroman som brannmann.