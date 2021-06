Aftenposten mener: En kommisjon for ytringsfrihet må tåle ytringer

Ytringsfrihetskommisjonen må vise seg oppgaven moden.

Ytringsfrihetskommisjonen er i ruskevær. Her avbildet under sitt første møte for et år siden. Foto: Vidar Ruud

Ytringsfrihetskommisjonen er i krise. Det er ikke så overraskende i dagens klima.

Noe av krisen har et komikkens skjær. 15 kunstnerorganisasjoner har skrevet et opprop mot kommisjonen. Årsaken er at den såkalte sløseriombudsmannen (Are Søberg) fikk gi innspill. Søberg har lenge harselert over bruk av offentlige penger til kunst.