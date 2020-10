Aftenposten mener: Ja til sommer hele året

Det er på tide å stille klokken for siste gang.

Nå nettopp

Natt til søndag må nordmenn stille klokken igjen. Klokken stilles én time tilbake. Som om det er noen vits i å drøye skrekk-året 2020.

Næringsminister Iselin Nybø beklager det hele. Hun har ansvar for Justervesenet og dermed også for nøyaktig tid her til lands.