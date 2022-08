Aftenposten mener: Visumnekt for alle russere går ikke

Sanksjoner skal svi. Men Europa kan ikke reise et jernteppe uten smutthull.

Grensestasjonen på Storskog har nå veldig lite trafikk.

19 minutter siden

Leder

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Skal russere få dra på ferie i Europa mens krigen raser i Ukraina? Spørsmålet er betent og drøftes av EUs utenriksministre i Praha den siste dagen i august.

Uenigheten kom til syne på det nordisk-tyske toppmøtet i Oslo mandag. Tyskernes forbundskansler, Olaf Scholz, ville ikke si nei til turistene. – Krigen i Ukraina er ikke vanlige russeres krig. Det er president Vladimir Putins krig. Det er det viktig å holde fast på, sa Scholz.

Danmarks og Finlands statsministre, Mette Frederiksen og Sanna Marin, fikk bekymringsrynker i pannen. For de kunne ikke støtte Scholz. Finske Marin sa rett ut at det føltes ugreit å ta imot russiske turister mens mennesker drepes i et annet av Russlands naboland.

I en mellomposisjon sto statsministrene Jonas Gahr Støre og Sverige Magdalena Andersson. Saken var «ikke helt svart-hvit» for dem. EUs og Norges luftrom er allerede stengt for russiske fly, bemerket Støre. Det har satt en stopper for det aller meste av turismen.

Sakens praktiske og prinsipielle sider blir ikke borte av den grunn. Russere tar tog og bil til den finske hovedstaden, Helsingfors, og flyr videre derfra til andre land. Flyplassen i Kirkenes kan bli et tilsvarende springbrett, påpeker redaktør Thomas Nilsen i nettavisen Barents Observer.

Ukraina ber innstendig om visumnekt for russere til Europa. Land som Polen, Tsjekkia, Litauen, Latvia, Estland og Finland vil stramme kraftig til. Fra sin fengselscelle spør den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj om hvorfor så mange oligarker og Putin-venner fortsatt får bo og reise i Europa.

Vesten har innført strenge sanksjoner mot foretak og enkeltmennesker i Russland. De skal ramme Putin-regimets økonomiske og tekniske evne til å drive ulovlig krigføring. Sanksjoner som merkes i dagliglivet, kan også svekke støtten til regimet. For mange russere vil det svi dersom det blir helt umulig å besøke europeiske land.

Norge følger med på hva EU gjør og ikke gjør. Det er en defensiv, men fornuftig strategi. Det er et viktig poeng i seg selv at Europa står mest mulig samlet om sin sanksjonspolitikk og sine forbindelser med Russland.

En total visumnekt for alle russere, nesten som et jernteppe uten smutthull, er ikke veien å gå. Forbundskansler Scholz minnet i Oslo om et viktig poeng: En del russere reiser for å komme seg unna regimet. Ender Europa med en visumpolitikk som rammer regimekritikere og dissidenter, har noe gått veldig galt.