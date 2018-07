Aftenposten mener: Trump må ikke la seg lure av Putin

Etter å ha laget skandale i Brussel og London, stiller USAs president mandag opp i Helsingfors. Toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin er av den typen Donald Trump liker: Her har han kun én motpart, endatil en som tenker ganske likt ham selv.

Hva slike anledninger angår, har Trump også en moderat suksess å vise til. Toppmøtet mellom ham og Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, i Singapore i juni var vellykket i den forstand at det i alle fall på kort sikt reduserte krigsfaren.

Mange smil og stor jovialitet de to imellom kan gi grunnlag for arbeidet med å avskaffe Nord-Koreas atomvåpenprogram.

Substansen i dokumentet Trump og Kim undertegnet, ble derimot grovt oversolgt av den amerikanske presidenten.

Kim lovet ikke noe som hans far ikke hadde lovet før. Derimot lovet Trump å kutte ut militærøvelser i Sør-Korea, en stor konsesjon til Kim.

Også i Finlands hovedstad er det åpenbart fare for at Trump lar seg lure av den mer drevne Putin til å gi konsesjoner, uten å få noe vesentlig tilbake.

Verdien av god kjemi

Det er å håpe at den amerikanske presidenten ikke viser ettergivenhet om sanksjonene mot Russland på grunn av landets intervensjon i Ukraina, eller fortsetter der han slapp i Brussel, med å undergrave tilliten medlemslandene imellom som er så viktig for NATO.

I begge spørsmål finnes det heldigvis grenser for hvor langt han kan gå. Både sanksjonene og USAs allianseforpliktelser er forankret i Kongressen.

Møtet i Heslingfors har likevel også en oppside. Det er bra at USA og Russland holder et eget toppmøte for første gang på mange år.

Hvis den såkalte personkjemien mellom Putin og Trump viser seg god, behøver det ikke å være negativt. Det kommer an på hvor godt møtet er forberedt og hva de snakker om.

Kan redusere spenningen

Spenningen de to landene imellom er større enn den har vært siden den kalde krigens dager. I beste fall starter toppmøtet prosesser som leder til bedre forståelse, et lavere spenningsnivå og løsning av internasjonale kriser som den i Syria.

Helsingforserklæringen fra 1975 la grunnlaget for en bedre forståelse mellom USA og Sovjetunionen, som var ledet av Russland. Dokumentet som handlet om blant annet grensers ukrenkelighet og menneskerettigheter var på mange måter begynnelsen på slutten for den kalde krigen, som inntraff 15 år senere.

Byen har altså holdt viktige møter før. Det er optimistisk å tro at slikt betyr noe for de to mennene som møtes nå, men det går an å håpe.