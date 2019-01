Aftenposten mener: Trumps vingling skader NATO

Ønsker USAs president å trekke landet ut av NATO? Det spørsmålet finnes det dessverre ikke noe klart svar på.

I valgkampen truet Donald Trump flere ganger med at USA ville forlate forsvarssamarbeidet dersom andre medlemsland ikke bladde opp. Etter at han ble tatt i ed som president, tok det mange måneder før han ville si klart og tydelig at USA sto ved sine forpliktelser. Trump sjokkerte hele alliansen da han under toppmøtet i Brussel i mai 2017 ikke stadfestet at et angrep på én alliert er å betrakte som et angrep på alle.

Etter mye rabalder slo Trump til slutt fast at USA stiller seg bak NATOs artikkel fem. Amerikanerne har også trappet opp sitt nærvær i Europa kraftig gjennom økte bevilgninger til programmet The European Deterrence Initiative. En viktig pådriver for dette var forsvarsminister James Mattis. Sammen med den nasjonale sikkerhetsrådgiveren H.R. McMaster og utenriksminister Rex Tillerson var Mattis regnet som en av «de voksne» i en ellers kaotisk administrasjon.

Alliansen fremstår som skjør og uten det amerikanske lederskapet den er helt avhengig av

Det at alle disse nå har sluttet eller fått sparken, gir grunn til bekymring. Det samme gjør en fersk artikkel fra New York Times som konstaterer at presidenten slett ikke har slått fra seg ideen om å forlate NATO. Ifølge avisen har Trump flere ganger i løpet av fjoråret fortalt nære rådgivere at han ønsker å trekke USA ut av alliansen. Nyheten kom samme uke som Washington Post rapporterte at Trump har gått langt for å skjule detaljer fra sine møter med Russlands president Vladimir Putin.

Presidenten er nok en gang blitt presset til å gå ut og slå fast at USA ikke vil ut av NATO. Det er oppsiktsvekkende at dette er blitt en øvelse Trump stadig må gjenta. Ingen tidligere president har hatt behov for det.

Selv om det fortsatt er lite trolig at Trump kommer til å gjøre alvor av truslene, bidrar denne vinglingen i seg selv til å undergrave NATO. Alliansen fremstår som skjør og uten det amerikanske lederskapet den er helt avhengig av. Spanias tidligere utenriksminister Ana Palacio sammenligner tilstanden med et fly uten mannskap, på autopilot. Før eller siden vil det kræsje i et fjell eller gå tomt for drivstoff. «For å unngå katastrofe må de som er i cockpiten, våkne – og det snart», skriver hun i en kronikk.

Situasjonen vil sannsynligvis ikke bli bedre før Trump er ute av Det hvite hus. I mellomtiden kan Putin gni seg i hendene.