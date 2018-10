Aftenposten mener: Høyrepopulismen truer også i Brasil

Latin-Amerikas største land, Brasil, ligger langt borte. Mange av problemstillingene i brasiliansk politikk er likevel godt kjent i land som får større oppmerksomhet på våre kanter: Tradisjonelle folkepartier svekkes av blant annet korrupsjon, polariseringen øker og høyrepopulismen blomstrer.

Favoritten foran søndagens presidentvalg heter Jair Bolsonaro. Han stiller for PSL, et opprinnelig sosialliberalt parti som ble dannet på 1990-tallet. Nå har det tatt en kraftig høyresving.

Bolsonaro er mot likekjønnet ekteskap og selvbestemt abort. Han har advart firmaer mot å ansette kvinner fordi de kan bli gravide, og forsvarer at kvinner og menn ikke får lik lønn for likt arbeid.

Også immigrasjon er Bolsonaro opptatt av. «Brasilianere først», sier han, og viser til arbeidsløshet og køer i helsevesenet.

Europeere dominerer for øvrig blant innvandrerne til Brasil. Den suverent største gruppen er portugisere, som også snakker samme språk.

Når spørsmålet har slagkraft i denne valgkampen, skyldes det mest den nye bølgen av flyktninger fra akutt kriserammede Venezuela i nord. Tallene er høye, men foreløpig usikre.

Krim gagner Bolsonaro

Akkurat som i Europa og USA: Høyrepopulismen kommer ikke fra intet. Brasiliansk politikk er herjet av korrupsjon. Mange ser på Bolsonaro som et renere alternativ, eller kanskje som en passende straff for gamle, korrupte eliter.

Den høye kriminaliteten i landet favoriserer også den tidligere offiseren Bolsonaro. Arbeidsløsheten er dessuten høy og økonomien vokser ikke. Mange brasilianere sliter med å få endene til å møtes.

Det er ventet at kandidaten fra det brasilianske arbeiderpartiet (PT), Fernando Haddad, blir nummer to i valget. Den tidligere ordføreren i storbyen Sao Paulo blir i så fall med Bolsonaro til den avgjørende valgomgangen.

Stand-in for Lula

Haddad er en slags stand-in for tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva, ekspresidenten som helst ville ha stilt opp på nytt. Lula fikk ikke lov fordi han er dømt for korrupsjon, men nyter fortsatt stor popularitet.

Seks andre kandidater antas ikke å ha sjanser til å nå andre runde, men bidrar til et ordskifte som trolig er med på å øke mange brasilianeres allerede høye politikerforakt.

Valgkampen er også blitt ødelagt av et drapsforsøk på Bolsonaro, utført av et tidligere medlem av et venstreparti. Bolsonaro er nå utskrevet, men kan ikke drive valgkamp før søndagens første runde. Det ser ikke ut til å skade hans sjanser til å vinne på søndag, mens det er åpent om han vil slå Haddad i andre runde.