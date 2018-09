Aftenposten mener: Bilavgifter kan ikke baseres på gjetning

Nye biler skal bli dyrere – men ikke ennå. Det er budskapet i den lille eksoslekkasjen som kom i forbindelse med Jon Georg Dales overtakelse av sjefskontoret i Samferdselsdepartementet.

Mer konkret betyr det at regjeringen vil utsette overgangen til et nytt målesystem –WTLP – for utslipp fra biler. Det nye målesystemet skal danne grunnlaget for beregning av engangsavgiften på nye biler, og vil gi dyrere diesel-, bensin- og hybridbiler.

Årsaken til at regjeringen nå ønsker å utsette overgangen til det nye systemet, er at det foreløpig er få bilmodeller som er registrert på det nye systemet. Det har allerede ført til full forvirring blant både bilkjøpere og bilselgere. Kunder som bestiller en ny bil i dag med levering over nyttår, vet ikke hva bilen vil koste. Det eneste de kan være sikre på, er at de nye avgiftene vil ramme skjevt.

Dette bør du vite hvis du skal kjøpe en ladbar hybrid

I Dagsnytt 18 onsdag uttrykte SV og Naturvernforbundet stor misnøye med sendrektigheten, understreket at avgiftene har vært kunstig lave, og at de må opp dersom en skal nå Stortingets mål om at det bare skal selges nullutslippsbiler i Norge i 2025. Det har de rett i. Men ingen, selv ikke Dale, er motstander av et avgiftshopp på fossildrevne biler.

Skal fossildrevne biler lukes ut av nybilsalget innen 2025, slipper en ikke unna prinsippet om at den som forurenser skal betale for det. Dagens avgiftssystem bygger også på det prinsippet, og fungerer etter hensikten. Salget av elbiler er i kraftig vekst, og i år er hver fjerde nye personbil i Norge en nullutslippsbil. Men: Skal denne utviklingen akselerere ytterligere, må det bli enda mindre lønnsomt å kjøpe nye dieselbiler som skal kjøre på norske veier i 20 år til. For å kunne øke engangsavgiften på dem, basert på hva de slipper ut, må man vite hva de slipper ut. Vet man ikke det, er ikke tiden moden for en overgang.

Overgangen til WLTP er derfor nødvendig, men prematur. Et i mange tilfeller dramatisk prishopp på nye biler kan ikke begrunnes med «tenk på et tall».

Økte avgifter på fossile utslipp tvinger seg frem uansett. Heller ikke samferdselsminister Dale prøver å late som noe annet. De skal bare utsettes et år og inkluderes i budsjettet for 2020.

Det er det rallyførerne kaller å gasse og bremse på én gang. En krevende øvelse, for all del, til gjengjeld kommer en raskere til mål.