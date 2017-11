Aftenposten mener: Alvorlig overtramp av Trump

Det er fristende å le av mye av ståheien rundt president Donald Trump. Påfugltaktene, vulgariteten, skrivefeilene, Twitter-meldingene, den avvisende hånden til konen Melania – hver dag skjer det noe som vekker oppsikt.

Men denne uken dukket det opp en avsløring som slett ikke var noe å le av. Presidentskapet i USA er verdens viktigste embete, og USA er verdens mektigste militærmakt. Mannen som sitter i Det hvite hus ser ikke ut til å ha skjønt alvoret.

Saken ble først omtalt av flere amerikanske medier i mai: Trump skulle ha gjengitt sensitiv israelsk etterretningsinformasjon til Russland. Historien dukket opprinnelig opp da det ble forbudt å ta med bærbare datamaskiner ombord på fly i USA.

Fortellingen viser seg å stemme. Den 10. mai møtte Trump Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i Det hvite hus. Nå avslører det amerikanske månedsmagasinet Vanity Fair detaljer fra hva som foregikk i møtet.

Saken var at det israelske etterretningsorganet Mossad og israelsk terrorpoliti hadde funnet ut at en IS-celle i Syria hadde utviklet bomber som kunne gjemmes i bærbare datamaskiner og dermed komme seg ubemerket gjennom sikkerhetskontrollen på flyplasser og om bord i fly. Dette fortalte Trump til Lavrov og Kisljak.

Problemet var at Trump dermed avslørte Mossads hemmelige plan om å infiltrere IS-cellen på stedet i Syria der cellen skjulte seg, og dette uten å varsle Syria om at han brakte informasjonen videre til russerne.

Grunnen til at lekkasjen er så problematisk, er at det er et brudd på tilliten mellom USA og Israel. Dermed berørte det sikkerhetssituasjonen i Midtøsten som sådan. Israel fryktet at russerne ville lekke informasjonen videre til Russlands allierte Iran.

Dersom allierte land ikke kan være sikre på at de kan dele etterretningsinformasjon med USA, uten å måtte frykte at informasjonen blir utlevert til en tredjepart som de er i konflikt med, fører det til en svært vanskelig situasjon.

Når det viser seg at Trump faktisk har satt en kilde i fare, setter det forholdet til andre land i fare. Som verdens største militærmakt er USA et land i særstilling. Mektigere enn å være øverste kommandør for de amerikanske militære styrkene blir man ikke.

Trump er uten politisk erfaring, og han har lite til overs for den politiske eliten i Washington. Men denne situasjonen viser hvor viktig det er å ha erfaring når man skal være politiker på øverste nivå. Ved å lekke sensitiv informasjon til en tredjepart, viser Trump at han er en amatør i særklasse. Det gjør verden til et farligere sted.