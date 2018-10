Aftenposten mener: Bekymringsfull utvikling i Brasil

Brasil skal nå velge ny president. Kandidaten som ligger best an til å vinne, heter Jair Messias Bolsonaro. Det er ikke løfterikt, hverken for klimaet eller internasjonalt samarbeid.

Bolsonaro har gått til valg på å love at gatene blir trygge igjen med mer politi og våpen, og han hevder at han vil kjempe mot korrupsjon. Han har også vakt betydelig oppsikt ved å komme med svært mange kontroversielle utspill mot kvinner og minoriteter. Han er blitt kalt både rasist, kvinnehater og homofob av sine motstandere.

Men det er særlig landbruks- og gruveindustrien Bolsonaro frir til. Presidentkandidaten vil åpne for mer landbruk og gruvedrift i skogsområder. Han har i tillegg foreslått å legge ned miljødepartementet og bygge en ny motorvei gjennom Amazonas.

Tidligere i valgkampen har Bolsonaro truet med å trekke landet ut av Paris-avtalen. Det var derfor mange som trakk et lettelsens sukk da han fredag forsikret om at han vil godta avtalen, men la til at det er en forutsetning at den ikke truer den brasilianske regjeringens suverenitet over områder i Amazonas, Andesfjellene og Atlanterhavet.

Presidentkandidaten vil ha forsikringer om at hverken urfolksgrupper eller internasjonale organer får overta kontrollen over disse områdene. Urbefolkningen skal ikke få en centimeter til av Amazonas, har han sagt. Videre har han planlagt å legge miljødepartementet under landbruksdepartementet for å blidgjøre sine støttespillere i landbrukslobbyen.

De siste ti årene har Norge støttet arbeidet med regnskogsvern i Brasil med store mengder penger. Landet har forpliktet seg til å redusere den årlige avskogingen med 80 prosent, og landet har tilsammen mottatt mer enn 7 milliarder kroner i norsk støtte.

Signalene som nå kommer fra Bolsonaro, står i kontrast til klimarollen Brasil har spilt de seneste årene. I 1992 var landet vertskap da verdens ledere skrev under klimakonvensjonen og en konvensjon om vern av klodens biologiske mangfold. Siden den gang er Brasil blitt regnet som en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet. Det er all grunn til å tro at landet vil ta en ny retning dersom Bolsonaro kommer til makten.

At Bolsonaro nå gir uttrykk for å ville bevare Paris-avtalen, er for så vidt godt nytt. Men dersom den uforutsigbare og høyreradikale kandidaten stikker av med seieren i helgens valg, er det uansett bekymringsfullt for den demokratiske utviklingen i landet, samt for andre land som skal forholde seg til Brasil.

Bolsonaro har tidligere uttalt at han er tilhenger av diktatur. Det lover ikke godt for fremtiden i landet.