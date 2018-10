NATO-øvelsen Trident Juncture går nå inn i sin mest intense fase. 50.000 soldater, 250 fly og 65 fartøy skal trene krig i det som er den største øvelsen på norsk jord på over 30 år.

Ikke alle er like fornøyde med det. I helgen var det demonstrasjoner i Trondheim med paroler som «Stopp NATOs krigsøvelse Trident Juncture», «Norge ute av NATO» og «Kom ikke her og lek krig». Det er også planlagt demonstrasjoner i andre norsk byer.

Øvelsens VIP-dag i Trondheim har også skapt debatt. Der skal styrkene ha en militær oppvisning foran statsministeren, NATO-sjefen og andre gjester. Under et folkemøte ble en oberst i Forsvaret spurt om han anbefalte naboene å reise vekk eller være hjemme under oppvisningen. Svaret var, ifølge NRK, at de burde «fyre opp utevarmen og ta med noen gladbobler» til det som blir «90 minutter med støy og underholdning».

Aksjonistene reagerer på fremstillingen av krig som et underholdningsshow, og Forsvaret kunne med fordel brukt andre ord om dette arrangementet.

I sin generelle kritikk av øvelsen tar de imidlertid feil. Realiteten er at Norge er helt avhengig av rask alliert forsterkning i en krigssituasjon. NATO-traktaten slår fast at et angrep på én alliert er angrep på alle, men den har ingen verdi med mindre medlemslandene med jevne mellomrom viser at de faktisk kan og vil stille opp for hverandre i praksis.

Trident Juncture 2018 er den største testen av NATOs kollektive forsvar på lang tid. Den er et bilde på at alliansens oppmerksomhet igjen er rettet mot beskyttelse av eget territorium, etter en lang periode der utenlandsoppdrag sto øverst på agendaen.

For Norges del er det en stor fordel at øvelsen foregår her. Det gir en gyllen anledning til å teste det norske samfunnets evne til å håndtere krig og krise. Den vil avdekke hva som fungerer, og hva som ikke gjør det.

Enkelte mener at øvelsen er krigshissing. Hadde den skjedd uanmeldt og nær Russland-grensen, ville en slik kritikk vært berettiget. Men faktum er at den foregår mange hundre kilometer unna og at russiske myndigheter er blitt løpende informert om planene og får delta med observatører.

NATO er ingen feilfri organisasjon, men alliansen har lykkes i sitt hovedoppdrag: Å bidra til fred og stabilitet i Europa etter andre verdenskrig. Når de allierte trener på krig sammen, bidrar de til å fjerne tvil om hvorvidt forsvarsgarantien er reell. Det reduserer risikoen for at noen skulle bli fristet til å sette samholdet på prøve. Slik blir verden et tryggere sted, ikke et farligere.