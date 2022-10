Aftenposten mener: Det er ikke for sent å snu, Liz Truss!

Liz Truss og Toryene har nå en oppslutning på bare 21 prosent. 54 prosent av britene sier de vil ha Labours leder, Keir Starmer, som statsminister.

Storbritannias nye regjering bør ta grep for å dempe en økonomisk uro.

Storbritannias nye regjering er i hardt vær. Statsministeren har styrt rett inn i stormen selv, til tross for sterke advarsler. Det har ført til at landets økonomi har vaklet faretruende den siste uken. Pundet falt til et historisk lavt nivå. Til slutt måtte sentralbanken gripe inn med krisetiltak.

Kritikken har haglet fra alle kanter. Det internasjonale pengefondet (IMF) har bedt statsminister Liz Truss om å snu. IMF kom med et uvanlig sterkt og direkte utspill. Fondet påpeker at hele den globale økonomien kan bli påvirket av et britisk krakk. Foreløpig viser imidlertid Truss ingen tegn til å endre kurs. Det gjør heller ikke hennes finansminister, Kwasi Kwarteng.