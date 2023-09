Grunn til uro for Oslo-skolens resultater

Forsøkene på å finne ut hvor gode skolene er, er ikke lystig lesning for byrådet.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er skolebyråd og har det politiske ansvaret for Oslo-skolen. Vis mer

Publisert: 03.09.2023 14:42

Hvordan står det egentlig til i Oslo-skolen?

Det er naturligvis et helt sentralt spørsmål i valgkampen. Skole er en av kommunenes viktigste oppgaver. De politiske forskjellene er tydelige. SV har sittet med skolebyråden i åtte år med tydelige mål om endring. Tidligere skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) kalte Oslo-skolen et «tankskip som må snus».

Byrådet har ønsket en annen styringsfilosofi og ytringskultur. Finansieringsmodellen er også endret. Lærertettheten er økt. Med SV-hender på rattet har også skolemat og redusert foreldrebetaling i aktivitetsskolen blitt prioritert. Det samme har arbeid for økt trygghet og livsmestring.

Det politiske stridsspørsmålet i valgkampen dreier seg først og fremst om elevenes læring. Høyresiden er bekymret for at elevene ikke lærer nok.

Her finnes det tall og data til å underbygge ethvert syn. De er ikke enkle å navigere i.

Byrådet viser til at karaktersnittet har økt i grunnskolen. Det samme har fullføringen i videregående skole.

Høyre er derimot mer opptatt av resultatene på nasjonale prøver og de såkalte skolebidragsindikatorene. Det er en beregning som tar utgangspunkt i nasjonale prøver og deretter forsøker å justere for elevenes bakgrunn og forutsetninger. I teorien er dette det beste måleverktøyet.

Grunnskolepoeng er et usikkert mål på skolenes kvalitet. De har økt over mange år, uten at ferdighetsprøver som PISA viser samme tendens. Under pandemien ble karakterene kraftig forbedret, muligens fordi lærere var mildere stemt, og eksamen ble avlyst.

Mål som ikke tar høyde for elevbakgrunn, er dessuten misvisende. Oslos elever vil antagelig alltid gjøre det best i landet, fordi så mange elever kommer fra ressurssterke og høyt utdannede hjem.

I praksis er det en svært vanskelig øvelse å beregne skolenes bidrag til læring. Resultatene må tolkes med forsiktighet og er ikke noe fasitsvar. Siden de baserer seg på nasjonale prøver, vil gjennomføringen av disse åpenbart ha noe å si for resultatene.

Her er det et faktum at andelen som er fritatt fra nasjonale prøver, er lavere enn før. Det kan tilsynelatende gi dårligere resultater, uten at elevene reelt sett kan mindre enn før.

Med alle disse forbeholdene er det likevel urovekkende at Oslo-skolenes bidrag til læring har hatt en såpass negativ utvikling siden 2015, ifølge SSBs tall. Selv om Oslo-skolen fortsatt bidrar mer til læring enn landsgjennomsnittet, er forspranget halvert. Det gir grunn til å frykte at tankskipet har kommet ut av kurs. Å håpe at dette bare handler om feilkilder, usikkerhet og praksisendringer, fremstår naivt og passivt.

Skolen skal gi elevene ferdigheter i mye, og ikke alt kan måles. Men å lese, regne og skrive skikkelig er helt avgjørende.