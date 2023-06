Hvor lavt vil LO at debatten skal synke?

Mette Nord er leder i LOs største forbund, Fagforbundet.

Det er trist når en så viktig organisasjon bidrar til ren forsøpling.

07.06.2023 06:46

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fagforbundet er en viktig aktør i det norske samfunnet. Forbundet har over 400.000 medlemmer. Det er LOs største forbund. Medlemmene jobber i opp mot 180 ulike yrker. Dette er folk som gjør viktige oppgaver i alt fra barnehager og barnevern til biblioteker og busser.

En kampsak for Fagforbundet er at mest mulig av offentlige velferdstjenester skal utføres i offentlig regi. Forbundet vil ikke at kommuner og staten skal bruke private aktører.