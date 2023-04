Ikke se til Paris!

Elsparkesykler er til besvær og glede. Men de bør være kommet for å bli.

Elsparkesyklene bør ikke kastes ut av byene.

09.04.2023 10:16

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Parisere brukte palmesøndagen på å stemme over om elsparkesykler fortsatt skal prege bybildet. Noen parisere, vel å merke.

Bare 7,5 prosent av de stemmeberettigede i den franske hovedstaden deltok i folkeavstemningen. Av de som valgte å troppe opp på ett av de 21 valglokalene i byen, stemte imidlertid hele 90 prosent for at utleie av elsparkesykler skulle forbys. Dette viser med all tydelighet at også folkeavstemninger kan være demokratisk problematiske. I realiteten er det kun de 6,7 prosentene av befolkningen som har vist sin motstand, som nå får bestemme politikken.