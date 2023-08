Kjønnspoengene har sklidd ut

NTNU har innført kjønnspoeng på det såkalte indøk-studiet. Det har gjort kjønnsbalansen kraftig forrykket.

Opptakssystemet har større problemer enn at noen skifter kjønn for å komme inn på drømmestudiet.

En person skal ha byttet juridisk kjønn for å komme inn på studiet i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim. Der får nemlig kvinner to ekstra kjønnspoeng. Poengene har mye å si. Konkurransen for å komme inn er knallhard.

Som følge av kjønnspoengene er kvinneandelen 67 prosent i årets kull. Det viser med all tydelighet at kjønnspoengene fungerer. Men det viser også at det kan gå galt når et slikt virkemiddel ikke brukes varsomt.