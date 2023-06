Sykkelsatsingen famler i blinde

Det trengs bedre tall på hvordan folk kommer seg frem i hovedstaden.

Sykkelsatsingen i Oslo er en fiasko, hevdet Oslo Høyre nylig i VG.

Utrustet med tall fra Oslos kommunes statistikkbank viste byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg at sykkelandelen har gått fra 5,9 til 6 prosent siden venstresiden tok over i 2015. Ikke mye å slå i bordet med for et byråd som har brukt mer enn 2,6 milliarder på sykkelveier.