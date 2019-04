Aftenposten mener: Et europeisk symbol i flammer

Europa holdt på å miste Notre-Dame tirsdag. Katedralen som omtales som hjertet av Paris, et symbol på nesten 1000 år med europeisk historie, et fransk ikon, holdt på å gå tapt. Notre-Dame er skadet og blir aldri den samme, selv om den komplette katastrofen ble avverget.

Britiske aviser skriver på lederplass om hvordan brannen minner om at Europa er et fellesskap. Britene, som stadig forsøker å finne en slags verdig løsning på brexit, føler med Frankrike nå. Det gjør resten av verden også.

Statsledere, politiske motstandere, europaentusiaster og EU-skeptikere møtes i sorgen over at dette monumentet over vår historie ble så ødelagt.

For britene har jo rett. Notre-Dame er mer enn bare et kirkebygg i Paris. Det er et symbol og en påminnelse om en historie som binder Europa sammen.

Notre-Dame og de andre store katedralene er en sentral del av europeisk historie. Det kristne Europa, med sine konflikter og religiøse skilsmisser, der protestanter og katolikker tok hver sin vei, der krigene kom tett og ofrene var mange, har levd sammen i et fredelig fellesskap i over 70 år. En grunn til det er at europeerne har samarbeidet mer, at vi gjennom det har lært hverandre bedre å kjenne. Venner angriper ikke hverandre. Før dette, var blant annet Notre-Dame et mål for fiender av Frankrike, nettopp fordi den symboliserte så mye.

Katedralen Notre-Dame befinner seg sentralt i hovedstaden i Frankrike, et uttalt sekulært land. Stat og kirke skilte lag i Frankrike, men Notre-Dame har aldri mistet betydning. Den er viktig også i et sekulært samfunn, med stort mangfold av etnisiteter og religioner. Bygninger som Notre-Dame minner oss om vår historie, om hvor vi kommer fra. De viser at vi skal ta med oss historien etter hvert som samfunnet endrer seg og utvikler seg, at det er vesentlig å skjønne hvorfor Notre-Dame var mulig den gang da, men ville vært utenkelig i dag.

Sympatien med franskmennene handler også om at landet har gjennomgått flere prøvelser de siste årene. Ingen glemmer det brutale terrorangrepet mot Bataclan, eller lastebilterroren i Nice. Lykkeligvis omkom ingen under brannen i Notre-Dame.

Katedralen i hjertet av Paris skal bygges opp igjen. Forhåpentlig kan dramaet tirsdag styrke vår interesse og omsorg for historisk viktige bygg. Det er viktig.

For samfunn med historisk trygghet håndterer endringer bedre.