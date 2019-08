Aftenposten mener: Bymiljøetaten sparer seg til fant

«Det er helt klart et budsjett. Det er en hel masse tall i det», skal USAs tidligere president George W. Bush ha sagt en gang. En kan mistenke Bymiljøetaten i Oslo kommune for å forholde seg til sine egne budsjetter på omtrent samme måte.

I 165 av Oslos idrettsanlegg har vedlikeholdet stanset helt opp, og det er i de fleste tilfeller ikke blitt skiftet så mye som en lyspære siden nyttår. Benker går i oppløsning. Skiltingen til nødutganger er ødelagt. Utstyr forsvinner på grunn av ødelagte låser. Ifølge Bymiljøetaten selv var det vinterens høye strømpriser som veltet lasset.

Det er en bedre forklaring enn en skulle tro. Strømprisene steg mer enn de fleste hadde forutsett. Men et budsjett bør selvsagt ta høyde for varierende strømpriser, all den tid det eneste en virkelig kan være sikker på, er at prisene vil variere. Og det er tilsvarende pussig å velge manglende vedlikehold av idrettsanleggene som løsning når problemet skal håndteres.

På kort sikt kan dårlig vedlikehold ha en positiv effekt på Bymiljøetatens økonomi, på samme måte som det gir en behagelig varme, om enn kortvarig, å tisse i buksene en sprengkald vinternatt. Pengene mangler, en gjør ingenting som koster penger, og så løser det seg. Problemet er at vedlikeholsdutgiftene ikke blir borte. Det blir ikke billigere å vedlikeholde om en venter til neste år. Tvert imot. Slike ting har lett for å balle på seg, det er bedre å ta det med en gang. Manglende vedlikehold går manglende vedlikehold ut over sikkerhet, frivillighet, folkehelsen og fritidstilbud til barn og unge.

For idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) har saken vært en hodepine. Hun vil selvsagt unngå at det blir en vanesak for etatene at byrådene kaster penger på dem hver gang de ikke klarer å holde budsjettene sine. I dette tilfellet klarte hun imidlertid, etter å ha blitt utsatt for kraftig press fra opposisjonen, å skrape sammen fem millioner kroner til å ta unna det drøyeste vedlikeholdsetterslepet.

Det neste hun bør bruke tid på, er det hun selv kaller «dialog med etaten», for å sørge for at Bymiljøetatens fremtidige budsjetter er robuste nok til å tåle naturlige prissvingninger uten at alt kollapser.

Det er nemlig ikke nødvendigvis et godt budsjett, selv om det er en hel masse tall i det.