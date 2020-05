Aftenposten mener: Den økte pengebruken må ikke bli en vane

Tirsdag gikk det frem av forslaget til revidert nasjonalbudsjett at regjeringen kommer til å bryte handlingsregelen så det synger i år. Det kommer ikke som noen overraskelse.

Vanligvis innebærer revidert nasjonalbudsjett kun små endringer i den planlagte pengebruken. Slik ble det naturligvis ikke i år. I tillegg til rekordhøy pengebruk – 420 oljemilliarder skal pumpes inn i norsk økonomi – står staten overfor et bortfall i skatte- og avgiftsinntekter på 60 milliarder kroner, et dramatisk oljeprisfall samt økte utgifter i folketrygden. Arbeidsledigheten er ventet å nå 5,9 prosent. Et slikt tall har man ikke sett maken til siden 1930-tallet.