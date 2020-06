Aftenposten mener: Greta Thunberg tar feil

Norge, Canada og Irland kjemper om to plasser i FNs sikkerhetsråd. Rett i forkant av valget har den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg sammen med flere andre sendt et brev til en del øystater som er sårbare for klimaendringer. I brevet advares det mot Norge og Canada. Brevskriverne mener de to landene er en risiko for sikkerheten i verden og for fremtidige generasjoner.

Begrunnelsen handler om at de to landene utvinner olje. Brevskriverne mener landene burde stanse leting etter mer olje og starte nedtrappingen av oljeproduksjonen.