Aftenposten mener: Debatten om utslippskutt er nærsynt

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (Venstre) er godt fornøyd med at foreløpige tall for 2019 viser at norske utslipp av klimagasser gikk ned. Nedgangen er på 3,4 prosent. Utslippene er de laveste på 27 år.

Samtidig peker opposisjonen på at utviklingen kanskje ikke er fullt så god likevel. Klassekampen har gravd i tallene og blant annet funnet ut at en slump av utslippsnedgangen skyldes at raffineriet på Mongstad i 2019 i en lang periode sto stille på grunn av vedlikehold. Det fikk SVs Lars Haltbrekken og Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne til å reagere. Haltbrekken uttalte at klimakrisen ikke løses av en midlertidig driftsstans.