Aftenposten mener: Trygdeeksport bør begrenses

Nav-skandalen er rystende i sitt omfang. Grunnleggende svikt på flere nivå i trygde- og rettssystemet gjennom mange år har ført til en situasjon som svekker tilliten til velferdsetaten Nav. Konsekvensene for enkeltpersoner er alvorlig og av og til livsdefinerende.

Opprydningen må være gjennomgripende, åpen og usentimental.

Saken fjerner imidlertid ikke de politiske dilemmaene knyttet til velferdsordningene som er en del av saken.

Da Brochmann-utvalget leverte sin offentlige utredning om migrasjon og velferd i 2011, ble disse dilemmaene løftet frem. Utgangspunktet var blant annet en erkjennelse av at fri flyt av arbeidskraft og innbyggere i Europa kunne by på utfordringer. Utvalget problematiserte den økte trygdeeksporten og resultatene det kunne få for holdningen til velferdsstaten. Flere av de norske velferdsordningene er bygget på en tillit til at alle deler på å betale inn, og at støtten går til dem som trenger den.

Blant annet ble sykepenger, som er en av ordningene som er blitt håndtert med feil lovanvendelse, problematisert. Arbeidet med å få ned sykefravær har i økende grad utviklet seg til å handle om oppfølging av sykmeldte. Allerede den gangen så man tendenser til at utenlandske arbeidstagere dro til hjemlandet i sykmeldingsperioden. Det kan oppleves fornuftig for den enkelte, men svekker muligheten for å følge opp den sykmeldte. Dette gjelder også for norske arbeidstagere som velger å forlate Norge i lengre perioder under en sykmelding. Muligheten for å følge opp og vurdere restarbeidsevne svekkes. Det kan i sin tur bidra til at arbeidstageren faller utenfor arbeidslivet permanent, noen ingen har interesse av.

Reglene er tidvis blitt anvendt kantete og urimelig. VG skriver for eksempel om kvinnen som ikke fikk dra til Tyskland og besøke sin dødssyke søster fordi hun akkurat da mottok sykepenger. Men en hovedregel om at sykmeldte skal oppholde seg i landet er ikke i seg selv en dårlig regel, selv om den altså bryter med EØS-regelverket.

Neste punkt blir dermed hvordan Norge skal jobbe for å påvirke EUs regler på en måte som gjør at ufornuftige regler endres. Et svar kan være å skrote EØS-avtalen. En annen er å påvirke der det er mulig, enten mer systematisk inn mot EU eller på innsiden av EU. De to siste alternativene er langt bedre enn det første.

Det er betimelig å spørre om norske politikere og forvaltning er oppmerksomme nok på konsekvensene av EU-reglene vi implementerer, og om det jobbes godt nok med å påvirke dem og undersøke hvilke tilpasningsmuligheter som finnes.

I dette tilfellet har det sviktet også her.