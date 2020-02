Med rekordhøy gjennomtrekk i regjeringen blir det også rekordhøye utbetalinger av etterlønn.

Hensikten med ordningen er nobel nok. Statsråder har ikke et vanlig stillingsvern, og de trenger tid til å områ seg dersom de plutselig står uten jobb. Økonomisk usikkerhet bør heller ikke være en hindring for at dyktige politikere tar på seg ansvarsfulle verv.