Aftenposten mener: Koronakronene ruller. Litt kontroll må det være

Dramaet for norsk og internasjonal økonomi utvikler seg i et svimlende tempo. Hvor ille dette blir, er det ingen som vet. Det avhenger mest av alt av hvordan pandemien utvikler seg. Men det avhenger også av hvordan krisen blir håndtert.

Fredag la regjeringen frem enda en omgang med tiltak. Denne gang blant annet rettet mot bedrifter som brått står uten inntekter, som frisører og trafikklærere og mange andre. Det kom tiltak for å hjelpe pakkereiseselskaper, der avbestillingene raser inn og alle turer kanselleres. Det kom mer støtte til butikker i distriktene som merker at turister – og hyttefolk – ikke er der lenger. For å nevne noe.

Finansdepartementet anslår at tiltakene som er lagt frem så langt, koster anslagsvis 75 milliarder kroner. Samtidig øker statens utgifter i forbindelse med dagpenger og sykefravær og tapte inntekter i form av mindre skatt med anslagsvis 60 milliarder kroner.

Det er i alle fall tre grunner til at Norge har ganske gode muligheter til å takle krisen godt. Den ene er at landet har en solid formue i Oljefondet. Den er det riktig å trekke på i en situasjon som dette. Samtidig er det en stor påminnelse om hvor viktig det er å verne formuen i gode tider.

Den andre er at både næringsliv og deler av offentlig sektor ligger ganske godt an i digitaliseringen av tjenester. Krisekontantstøtten til bedrifter kan bli utbetalt om bare et par-tre uker. Det er krisehjelp i Vipps-tempo.

Det tredje er godt samarbeid både i politikken og med partene i arbeidslivet, i går med Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Virke og LO sammen med finansminister Jan Tore Sanner og næringsminister Iselin Nybø på pressekonferanse.

Tempoet er høyt, og det må det være. Men det er verdt å ta med seg LO-leder Hans-Christian Gabrielsens ord om at «Vi kan ikke plassere en kasse med penger ute på fortauet og håpe at ikke alle forsyner seg».

Det bør være til ettertanke for partiene på Stortinget. Der varsler både Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV at de vil kreve enda rausere ordninger. Det er forståelig at de vil vise handlekraft. Det oppleves kanskje ikke som så viktig akkurat nå å ha kontroll. Men det kan endre seg når eksemplene kommer på at penger havner i feil lomme. Politikerne har også i en krise et ansvar for å ta vare på fellesskapets verdier.