Aftenposten mener: Raymond Johansen har andre problemer enn slalåm

Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), sier til Dagsavisen at han ser lyst på fremtiden. Forhandlingene om en samarbeidsavtale med Rødt gikk i vasken tirsdag. I stedet skal mindretallsbyrådet til Ap, SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG) kjøre slalåm og vinne flertall med skiftende støtte fra sak til sak.

Når byrådet ikke finner ut av det med Rødt, skal de snakke med Venstre, KrF og kanskje Folkeaksjonen nei til mer bompenger, om det trengs. I kommunepolitikken er slalåmkjøring av denne typen mer normalen enn unntaket. Faste samarbeidsavtaler går det oftest an å klare seg uten.

I perioden 2015–2019 hadde byrådet og Rødt en omfattende avtale som i det store og hele virket greit. Budsjettene ble vedtatt uten mye dramatikk. Nå sier Johansen at Rødt er blitt i overkant dogmatiske, særlig i kravet om at kommunen må ta tilbake renholdstjenester fra private aktører. Seriøse firmaer med ryddige tariff- og arbeidsforhold er det «helt uaktuelt» å kutte ut, sier Johansen. Han synes dessuten at Rødt er blitt en bremsekloss i en del byutviklingssaker der det skal bygges høyt og tett.

Johansen og Oslo Ap gjorde et meget dårlig kommunevalg i september. Partiet falt med hele 12 prosentpoeng, men reddet byrådsmakten fordi partnerne i SV og MDG gjorde det bra.

MDG og miljøbyråd Lan Marie Berg sikret seg mange uvenner, men enda flere venner, på sin politikk for flere sykkelstier, høyere bomtakster og færre og dyrere parkeringsplasser. Ap fikk tilsynelatende lite av den grønne rosen, men mye av den folkelige irritasjonen og gikk tilbake.

Selv om Rødt ikke lenger er bundet av noen avtale, har partiet varslet fortsatt vilje til samarbeid om budsjettene. Sannsynligheten for at Rødt velter et rødgrønt byråd og setter inn Høyre, er forsvinnende liten.

Så ligger da heller ikke Raymond Johansens politiske og strategiske problem i slalåmkjøringen mellom Venstre og Rødt. Den store utfordringen ligger heller i å tenne Aps tradisjonelle kjernevelgere for samarbeidet med SV og MDG. Det grønne skiftet er nødvendig og riktig, men Oslo Aps rådhuspolitikere er hakket grønnere enn en betydelig slump av partiets bilende velgere.

Kanskje jobber tiden for Raymond Johansen. Høyre- og venstresiden i Rådhuset kappes om å fremstå med en grønn profil. Og det er veldig lenge til neste kommunevalg.