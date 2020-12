Aftenposten mener: Regler for elsparkesykler må ikke svekke tilbudet

Elsparkesykler er bra, men trenger en viss regulering.

Hans O. Torgersen

10. des. 2020 17:15 Sist oppdatert 9 minutter siden

Elsparkesyklene var et hett tema inntil mars, ikke bare på grunn av et betydelig antall skader. Mange elsket muligheten til å bevege seg fleksibelt og ganske raskt fra punkt til punkt i byen. Andre beklaget seg over uvettig bruk og idiotisk parkering på kryss og tvers. Ikke så få gjorde begge deler og ba om regulering.

Pandemien ga elsparkesyklene en nådetid som smittefritt alternativ til buss og trikk, men mange er fortsatt kritiske.