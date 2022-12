Aftenposten mener: Det er ikke smålig å være ansvarlig

«Det skal lønne seg å jobbe» kan høres ut som en floskel. Men det er viktig.

Arbeidslinjen er et kjedelig, men viktig ord som trenger venner.

Det går dårlig med Arbeiderpartiet og Senterpartiet på meningsmålingene. Fryktelig dårlig går det, for det er så mange som synes at de to partiene har brutt valgløftene sine.

Det skulle bli «vanlige folks tur», som det het i Arbeiderpartiets hovedparole. Dessuten var det å vente at Ap, i tråd med sine tradisjoner, ville stå opp for de dårligst stilte i samfunnet.