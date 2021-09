Aftenposten mener: KrFs problem er større enn et gutterom

Sidevalget i 2018 og rot på gutterommet er en for enkel forklaring på KrFs krise.

Lørdag fortalte Kjell Ingolf Ropstad at han går av som statsråd og KrF-leder.

7 minutter siden

Kristelig Folkeparti har hatt en dårlig uke. Først gjorde partiet sitt dårligste valg i historien. Det havnet under sperregrensen og ender med bare tre representanter på Stortinget.

Så viste det seg at partileder Kjell Ingolf Ropstad tilpasset seg for å spare skatt da han fikk gratis statsrådsbolig, men fortsatt hadde adresse på gutterommet. Lørdag varslet han at han trekker seg både som barne- og familieminister og som KrF-leder.