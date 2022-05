Aftenposten mener: USA trenger strengere våpenlover

Grunnloven gjør noe som kan ligne en avvæpning av landet, urealistisk.

En rifle av typen AR-15 ble brukt under massedrapet i Buffalo.

Leder

USA har opplevd nok et massedrap, denne gangen på skole i Buffalo, Texas. 19 elever og to lærere mistet livet. Ektemannen til en av lærerne døde dagen etter, av hjerteinfarkt. Også gjerningsmannen på 18 ble til slutt skutt av politiet, som nå får skarp kritikk for å ha taklet krisen sent og inkompetent. Kritikken synes berettiget.

Gjerningsmann Salvador Ramos beskrives som et mobbeoffer, noe som gir høyresidens politikere et påskudd for å komme med det ene av sine mantra ved slike anledninger: Dette handler om psykiatri.

Det andre mantraet er å oppfordre til bønn.

USAs venstreside vil derimot gjøre noe med USAs slappe våpenlover. To dager etter fylte 18 kunne Ramos kjøpe to halvautomatiske rifler. Ifølge en melding han selv postet, ble den ene - drapsvåpenet - modifisert.

Paradoksene står i kø. I Texas er det forbudt å drikke alkohol før du har fylt 21, mens det altså er lov å kjøpe halvautomatiske rifler ved fylte 18.

Dette handler altså ikke om tillit til ungdom, men tillit til våpen. Eller som unge våpenentusiaster kan si: USAs grunnlov beskytter retten til å bære våpen, ikke retten til å drikke alkohol.

Et annet paradoks er at en føderal lov gjør det illegalt for en under 21 å kjøpe håndvåpen. Med rifler er det derimot noe annet. Dette har en historisk forklaring, for rifler er tradisjonelt jaktvåpen. Likevel skulle man tro at den «moderne» utviklingen av riflene til drapsmaskiner fikk konsekvenser for lovgivningen.

Strenge, føderale våpenregler som mer eller mindre avvæpner USA, er ikke realistisk. Tallet på våpen i privat eie er enormt. Forestillingen om at det er en menneskerett å ha dem, sitter dypt. Den er dessuten en fanesak for høyresiden. Et forsøk på inndragelser ville ha ført til at lovlydige borgere leverte sine våpen inn, mens kriminelle beholdt dem. Mange ville ha følt seg mindre trygge.

Men dette er ingen unnskyldning for å la være å regulere strengere. Daværende president Bill Clinton fikk i 1994 gjennom et forbud mot halvautomatiske rifler. Det reduserte antall massedrap. Men forbudet var tidsbegrenset og løp ut i 2004.

I det minste bør USA forby de farligste våpnene og særlig skjerpe reglene for unge. Sett fra Norge, der våpenkulturen, er en annen, virker dette beskjedent. I USA er det ambisiøst.