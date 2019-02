Aftenposten mener: Trumps håpløse forhold til sannhet

Donald Trump kom med usannheter eller villedende informasjon mer enn 8000 ganger i løpet av sine to første år som president, ifølge faktasjekkere i The Washington Post.

I et intervju USAs president på eget initiativ ga til The New York Times denne uken, finnes det også eksempler på at han sier noe det ene øyeblikket, for så å motsi seg selv.

Først sa Trump at han ikke hadde lest den ferske tiltalen mot sin mangeårige rådgiver Roger Stone. Han er i saksen blant annet for å ha vært involvert i hacking av Det demokratiske partis e-postserver i 2016. Kort tid etter sa Trump at han tvert imot hadde lest denne tiltalen.

For at en usannhet skal være en løgn, må den fremsettes bevisst. I tilfellet Trump kan man iblant lure på om han husker hva han har sagt før, og om han har noe forhold til grensen mellom sant og usant.

På den annen side viser han iblant et ideologisk forhold til bruk av løgn som våpen i politisk kamp. Det kalles for eksempel «alternative fakta».

Det er i alle fall sikkert at han ikke tror det er noe problem for ham å snakke usant i ett sett. Så langt har han da også kommet unna med det utroligste.

I det nevnte intervjuet sier presidenten at visejustisminister Rod Rosenstein har fortalt ham at han ikke er et mål for spesialetterforsker Robert Muellers gransking av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Hva visste Trump?

En serie av avsløringer, tiltaler og tilståelser har vist at Russland gjorde mye for å påvirke valget i den hensikt å hjelpe Trump, samt at folk i hans nære krets var involvert med russere på ulike måter. Heller ikke dette ser, mirakuløst nok, ut til å skade Trump nevneverdig.

Det alle lurer på, er om det kan bevises at Trump selv var informert og på noe vis involvert. Ifølge journalistene som intervjuet ham, virket Trump ubekymret.

Han viste altså til noe Mueller skal ha sagt til Rosenstein, som håndterer forholdet til spesialetterforskeren på Trump-administrasjonens vegne.

Flere mulige forklaringer

En mulighet er at Trump bevisst eller ubevisst snakker usant.

En annen er at Trump ikke formelt var blitt et mål for etterforskningen da Rosenstein informerte ham.

En tredje mulighet er at Mueller ikke har funnet bevis for at Trump visste hva som foregikk. Den konklusjonen vil Trump feire som en seier, selv om hans nærmeste krets skulle havne i kasjotten for det samme.

Uansett sliter saken på alle. Muellers etterforskning startet 17. mai 2017. Det er å håpe at alle steiner kan være snudd før Norge neste gang feirer grunnlovsdag.