Aftenposten mener: Trump må være mindre naiv neste gang

Nord-Koreas diktator Kim Jong-un har vært i Beijing. Et av reisens formål var åpenbart å sikre seg ryggdekning fra sin kinesiske kollega, Xi Jinping, foran et nytt toppmøte med USAs president Donald Trump.

Et slikt toppmøte ventes å bli kunngjort når som helst. Faren er at det blir like prangende og innholdstomt som det første, som fant sted i Singapore i juni i fjor. Derfra kom det store ord og enda større mediedekning.

Det eneste positive resultatet var det umiddelbare: De to lederne fremsto som venner, i stedet for på randen av en krig de selv hadde trommet opp til.

Kim Jong-uns løfter om fred og atomnedrustning på den koreanske halvøyen lignet derimot mistenkelig på dem hans far, Kim Jong-il, ga i sin tid. Han innfridde dem aldri. Tyder noe på at sønnen har andre og bedre intensjoner?

Tvert imot, i nyttårstalen gjorde Kim det klart at Nord-Korea ikke vil ruste ned «ensidig». Alle hans manøvrer tyder på at han vil beholde atomrakettene han har under utvikling.

Gi neppe opp a-våpen

Noe annet ville også være ulogisk. Kim leder trolig verdens mest brutale regime, en kombinasjon av kommunistisk diktatur og familiedynasti. Han vet at atomvåpen er hans beste garanti for å beholde makten. En amerikansk «sikkerhetsgaranti» kan bli brutt, noe andre diktatorer har opplevd.

Ut fra hva som er kjent, oppnådde Trump ingenting i Singapore, selv om han feiret møtet som en stor seier.

Kim oppnådde derimot at det internasjonale presset mot ham ble betraktelig redusert. I stedet for å fremstå som den skurken han er, kunne han sole seg i den amerikanske presidentens glans, eller snarere hans godord.

Trump snakket blant annet om Kims «store talenter» og «gode evner som forhandler», og der var han for én gangs skyld inne på noe.

Kan gi negative følger

Kim har fortsatt godt grep om Trump. Han sender den amerikanske presidenten smigrende brev, samtidig som hans folk anklager den amerikanske regjeringen for manglende fremskritt i fredsprosessen. Han vet hvor svak Trump er for smiger.

Selv om Kim trolig aldri vil gi opp sine atomvåpen, kan det være nyttig med flere samtaler som reduserer spenningsnivået. Et nytt toppmøte kan være av det gode hvis det er bedre forberedt og har konkrete mål, for eksempel et realistisk og etterprøvbart veikart til nedrustning.

Men et nytt toppmøte kan også bidra til forverring. Kim kan få anledning til å ruste opp i ly av enda mer tomt snakk. Og hva skjer den dagen Trump skjønner at han er blitt lurt?