Det siste året har venstreekstreme stått bak en voldsbølge i Norge, sier politiet til NRK. Volden har vært rettet mot høyreekstreme, ofte i forbindelse med lovlige, ikkevoldelige demonstrasjoner.

Å si at nynazister og andre høyreekstreme sliter med et omdømmeproblem, er nok ikke å ta for hardt i. Et sterkt, ideologisk hat rettet mot innvandrere, muslimer, jøder og homofile fremstår ikke som spesielt tidsriktig, og det finnes selvsagt mengder av gode grunner til å ta avstand fra det høyreekstreme tankegodset, som jo har vært sterkt medvirkende til noen av de mørkeste periodene og hendelsene i nasjonens historie.

For enkelte er imidlertid veien kort fra å ta avstand fra høyreekstremisme til å rettferdiggjøre vold mot høyreekstreme. De venstreekstreme voldsutøverne plasserer seg selv i en helterolle, snakker om meningsmotstandere som «legitime mål», og mener at det er nødvendig å ta loven i egne hender og bruke vold for å «beskytte samfunnet».

Det er så langt fra virkeligheten det er mulig å komme.

Politisk motivert vold er farlig. Så farlig at PST valgte å bruke god plass på det i sin trusselvurdering for 2018.

«Økte spenninger mellom høyre- og venstreekstreme kan skjerpe allerede ytterliggående standpunkter,» skrev PST, og advarte mot at «personer i randsonen av etablerte ekstreme nettverk kan velge å gjennomføre alvorlige voldshandlinger».

Både venstre- og høyreekstreme har en vid fortolkning av selvforsvar. PST frykter at det kan føre til at voldsbruken eskalerer.

Politisk motivert vold er også dypt problematisk i et ytringsfrihetsperspektiv. Det er for eksempel lov å argumentere for fri innvandring eller en streng innvandringspolitikk, men forbudt å banke opp folk fordi de gjør det. Ironisk nok vil mange av de venstreekstreme voldsutøverne antagelig være tilbøyelige til å kjempe for at regimekritikere i andre land skal kunne ytre seg fritt uten å risikere å bli utsatt for vold.

Et ferskt eksempel på vold mot meningsmotstandere er likvidasjonen av den regimekritiske saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi.

Venstreekstrem vold er ikke mer helteaktig enn høyreekstrem eller islamistisk vold. Den beskytter ikke samfunnet, men er en trussel mot det, og kan derfor aldri rettferdiggjøres.