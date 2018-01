Aftenposten mener: Sammenlignet med Norge er selv USA «et drittland»

«Hvorfor lar vi alle disse folkene fra drittland komme hit?» skal president Donald Trump ha spurt i et møte i Det ovale kontor, der temaet var beskyttelse av innvandrere fra Haiti, El Salvador og flere afrikanske land. Han ville heller ha innvandrere fra «land som Norge».

Senere har Trump sagt at han nok ordla seg tøft, men ikke slik. Det hvite hus avkrefter ikke ordbruken, men sier at Trump ønsker en innvandringspolitikk som tiltrekker innvandrere «som bidrar til samfunnet».

Trump etter møtet med Solberg: Vil ha færre immigranter fra «drittland» og flere fra Norge

Årsaken til at USA opplever innvandring fra «drittland» i stedet for fra «land som Norge», er at folk fra «drittland» i større grad opplever fattigdom, krig, nød og undertrykkelse og dermed er mer villige til å forlate alt i jakten på en bedre fremtid. Landene Trump nevner tjener som utmerkede eksempler.

For 100–150 år siden var Norge var det Trump ville kalt et drittland. Nordmenn var fattige, tannløse fiskere og bønder som reiste til USA for å få seg en jordlapp og muligheten til et bedre liv. Ikke var de særlig flinke til å integrere seg i det amerikanske samfunnet heller. I 1890-årene var nordmenn en av de dårligst integrerte innvandrergruppene i USA. Annengenerasjonsinnvandrerne hadde den nest laveste inntekten av innflyttergruppene – kun portugisere gjorde det dårligere. I dag er Norge et av verdens rikeste land og har verdens lykkeligste befolkning, ifølge FN, basert på høy score på verdier som frihet, helse, inntekt og godt styresett. Ingen flykter fra Norge til USA av nød.

Uttalelse får folk over hele verden til å rase: Norge har også vært et «drittland» for amerikanerne

Haiti, derimot, som Trump er spesielt skeptisk til, er i dag et av de fattigste landene i den vestlige hemisfære. Det er mange grunner til det, men det ble ikke bedre av at den amerikanske handelspolitikken i Bill Clintons presidentperiode gikk ut på å dumpe overflødig, subsidiert ris fra USA i det haitiske markedet og på den måten ødelegge den lokale matproduksjonen. Siden er Haiti som kjent blitt rammet av en av vår tids største naturkatastrofer, jordskjelvet i 2010, der sannsynligvis rundt 150.000 mennesker mistet livet. Hjelpearbeidere tok med seg kolera til landet, så langt har ytterligere 10.000 mistet livet av det. Fortsatt, åtte år etter jordskjelvet, lever 55.000 haitiere i provisoriske leire. I motsetning til nordmenn trenger mange haitiere beskyttelse og hjelp fra omverdenen – nettopp fordi de lever i det Trump kaller et «drittland».

Thony Belizaire/AFP

Det burde være overflødig å vise til historiske eksempler på at det er dumt å generalisere over hele folkegrupper, men den amerikanske historien viser at immigranter fra «drittland» kan bli utmerkede borgere på få generasjoner – og at «drittland» kan bli «land som Norge».

Ifølge SSB utvandret 502 nordmenn til USA i 2016. Det var neppe flere i 2017. For sammenlignet med Norge er selv USA «et drittland».