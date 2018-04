Aftenposten mener: Aktivitetsplikt må brukes med omhu

Høyres landsmøte brukte søndag på å diskutere arbeid og inkludering, overskriften på en av fem storresolusjoner. Høyre er ikke alene om å mene at arbeid og sysselsetting er veien til velferd for den enkelte og for samfunnet. Det finnes ingen vei utenom økt arbeidsdeltagelse hvis målet er å unngå dype innhugg i velferdsordninger, eller markant økning i skattene. Ingen av delene er ønskelig. Begge deler kan utløse en spiral der veksten stopper opp og forskjeller øker.

Flere i arbeid fordrer at det skapes flere arbeidsplasser til alle som kan jobbe, samt at alle som har arbeidsevne bruker den evnen de har. De nye arbeidsplassene må komme i privat sektor, og det er umulig å overvurdere viktigheten av at de kommer.

Høy sysselsetting utfordres av at vi blir flere eldre. Sysselsettingen påvirkes av at stadig flere oppgaver og jobber erstattes eller påvirkes av digitalisering og teknologi. For få innvandrere kommer i jobb, og det tar for lang tid.

Pensjonsreform og kompetansereformer er stikkord for å sikre at flere jobber lengre og at flere håndterer stadig raskere endringer i arbeidslivet.

En av de mest krevende oppgavene under denne overskriften, er å få flere innvandrere i jobb, raskere. Det må lykkes. Innvandrerbarn må få en start i Norge som raskt plasserer dem i sporet som ender i arbeid og inntekt. Gratis kjernetid i barnehage er et tiltak som bidrar til en god start. Hittil har ikke dette tilbudet vært knyttet til aktivitetsplikt for foreldrene. Etter en debatt vedtok Høyres landsmøte søndag at aktivitet skal være en forutsetning for tilbudet.

Logikken bak aktivitetsplikten er besnærende, og den har fungert på andre områder. Målet er jo ikke bare at barna skal lære norsk, få utdanning og komme i arbeid. Foreldrene skal også det, og gratis kjernetid skaper rom og tid for det.

Men å knytte gratis kjernetid i barnehage til foreldrenes vilje eller evne til å aktivisere seg, blir galt. Det er selvsagt optimalt om foreldrene bruker tiden til å kvalifisere seg og etter hvert jobbe. Men om de ikke gjør det, gagner det på ingen måte barna at de fratas et tilbud som kan være et viktig bidrag til deres mulighet for å delta i samfunnet. Det er mulig å argumentere for at gratis kjernetid er enda viktigere for barn som ikke har foreldre som deltar aktivt i samfunnet enn dem som har det.

Det er kommunene som forvalter denne ordningen. De må ha frihet til å forvalte den med skjønn som sikrer det beste for barna.