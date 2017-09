Aftenposten mener: Regjeringen må vise mot tross svekket grunnlag

Stortingsvalget ble en moderat seier for statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen. Både Høyre og Fremskrittspartiet gikk tilbake, men holdt stillingen brukbart, særlig om man sammenligner med nederlaget til hovedutfordrer Arbeiderpartiet og dets leder Jonas Gahr Støre.

Frps resultat er ganske sterkt. Til tross for at partiet var nede på 9,5 prosent ved kommunevalget i 2015, kunne det i natt notere seg for cirka 15 prosent.

Mange vil med rette peke på flyktningbølgen i 2015 som et vendepunkt for Frp, men det er neppe eneste grunn. Frp har markert seg også på andre felt, for eksempel i samferdselspolitikken, der Ketil Solvik-Olsen har vært en solid statsråd.

KrF og Venstre fikk svi

Man kunne kanskje ha ventet at Venstre og Kristelig Folkeparti ville hatt det lettere med sin avtale om å være halvt innenfor, men med frihet til å bråke. Velgerne syntes tydeligvis at det ble for mye bråk og sendte begge ned mot sperregrensen.

Da Aftenposten gikk i trykken, var det uklart om Venstre ville holde seg over de magiske fire prosentene, mens KrF syntes å klare seg.

Siden KrF og Venstre ikke har tjent på dagens avtale og det å sitte sammen med Frp i regjering ikke er aktuelt, er det sannsynlig at Høyre og Frp fortsetter som en ren mindretallsregjering.

Svekket slagkraft

Det kan dessverre bety svekket slagkraft. Likevel må Solberg og Jensen vise mot ved å velge en offensiv kurs.

Regjeringen satte i gang nødvendig reformarbeid i forrige periode, men har et forbedringspotensial.

Noe av det viktigste blir å redusere veksten i oljepengebruken. Det har i alle år vært typisk norsk å fylle alle hull med oljepenger. Når inntektsstrømmene fra Nordsjøen for lengst er i ferd med å avta, er det på høy tid å slå inn på en mer bærekraftig økonomisk kurs.

Klimapolitikken er like viktig. Regjeringens klimapolitikk har vært dyr på grunn av uenigheter i samarbeidet. Det er også uklart hvor målrettet politikken er. I neste periode må blant annet avgifter brukes aktivt for å vri adferd i klimavennlig retning.

Fremtiden avgjør ettermælet

Innvandrings- og integreringspolitikken er også en sentral oppgave. Regjeringen har nådd sine mål om å redusere asylanttilstrømningen. Nå må det viktigste målet være å få dem som kommer hit, inn i utdannelse, arbeid og samfunnslivet ellers. Det er ingen enkel oppgave, men mulig å løse for en statsråd og en regjering som vil prioritere den.

Erna Solberg og Siv Jensen har vunnet en viktig seier, men deres ettermæle avgjøres av det som skjer de neste fire årene.